Дела Майдана: Янукович 9 декабря хочет лично выступить на судебном заседании

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Бывший президент также требует привлечь к процессу потерпевших

В среду, 9 декабря, Печерский районный суд Киева рассмотрит ходатайство Офиса генпрокурора об избрании бывшему президенту Украины Виктору Януковичу меры пресечения по делу Майдана. Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк в Facebook.

Как отмечается, это будет повторное рассмотрение ходатайства Офиса Генпрокурора, поскольку предыдущее решение Печерского райсуда было отменено. В то же время бывший президент требует обеспечить его личное участие в процессе по видеосвязи.

"Виктор Янукович обратился в Печерский райсуд с требованием обеспечить его личное участие в процессе, как уже было сделано по данному делу Святошинским судом в 2016 году. Кроме того, к делу должны быть допущены и сами потерпевшие", - заявил адвокат.

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Также защитник отметил, что к судебному процессу необходимо привлечь "свидетелей как со стороны тогдашней власти: Николая Азарова, Виталия Захарченко, Александра Якименко и других, - так и со стороны Майдана: Арсения Яценюка, Петра Порошенко и Андрея Парубия, Александра Турчинова, Юрия Луценко и других".

"Передаем суд и будем требовать публичного изучение 15 томов материалов, подтверждающих причастность к расстрелам на Майдане реальных убийц-представителей постмайданной власти", - написал адвокат Януковича.

Напомним, 16 ноября Киевский апелляционный суд отменил заочный арест бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу Майдана и назначил новое рассмотрение дела в суде первой инстанции.

Позже суде пояснили, что прокуратура не смогла доказать факт об объявлении Януковича в международный розыск, как того требует законодательство.