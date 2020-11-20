Дела Майдана: Венедиктова рассказала о результатах расследования и судебного рассмотрения

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова Фото из открытых источников

Генпрокурор напомнила, что в этом году расследованием дел Майдана начало заниматься спецподразделение ГБР

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отчиталась о результатах расследования и судебного рассмотрения дел по событиям на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По словам Венедиктовой, в этом году дела Майдана перешли в новый орган следствия, так в январе было создано специальное подразделение в Государственном бюро расследований, продолжившее устанавливать истину относительно совершенных преступлений.

Теперь прокуроры Департамента по делам Майдана Офиса генпрокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в 60 уголовных процессах, охватывающих свыше 4300 эпизодов правонарушений. Также в судах первой инстанции обеспечивается поддержание публичного обвинения в 86 судебных делах в отношении 176 человек.

С начала 2020 года года при процессуальном руководстве прокуроров Департамента сообщено о подозрении 37 лицам, в частности, на момент совершения инкриминируемых им преступлений: 26 правоохранителям, в числе которых 2 прокурора и 10 следователей; 3 судьям; 8 гражданским лицам.

По результатам рассмотрения ходатайств прокуроров следственными судьями избраны меры пресечения в виде содержания под стражей (заочно) в отношении 27 подозреваемых, из которых: 22 бывших правоохранителя; 4 бывших высокопоставленных лица; 1 гражданское лицо.

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В том числе, по ходатайствам прокуроров избраны меры пресечения в виде содержания под стражей бывшим президенту Украины по подозрению в узурпации власти и председателю Службы безопасности Украины, министру обороны Украины и министру внутренних дел Украины, которым инкриминируется организация в период с 18 по 20 февраля 2014 года умышленных убийств, покушений на убийства участников массовых акций протеста в центре Киева и террористического акта.

По словам Венедиктовой, такие решения суда дают стороне обвинения процессуальную возможность, после завершения всех процедур, связанных с апелляционным обжалованием, начать в отношении этих экс-чиновников процесс экстрадиции и обратиться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

Как отмечается, с начала этого года прокуроры уже получили разрешения суда на осуществление специального досудебного расследования в отношении 5 бывших сотрудников "Беркута", которые подозреваются в совершении 20 февраля 2014 года умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлений.

Кроме этого, прокуроры недавно получили первое решение относительно заочного судебного разбирательства по делам Майдана. Было получено разрешение суда на специальное судебное производство в деле по обвинению "беркутовцев" в превышении власти и служебных полномочий во время событий 1 декабря 2013 года возле Администрации президента Украины на улице Банковой в г. Киеве.

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Среди прочего была избрана мера пресечения и гражданскому лицу, которое подозревается в совершении 20 февраля 2014 года на Майдане Независимости с использованием огнестрельного оружия убийства сотрудника спецподразделения милиции и военнослужащего воинской части МВД Украины, а также покушения на жизнь военнослужащего внутренних войск.

Также генеральный прокурор отметила, в 2020 году в суд направили 19 обвинительных актов в отношении 25 человек, среди них шесть судей, 13 правоохранителей, в частности, двое следователей, а также шесть гражданских лиц. В пяти уголовных процессах в отношении шести лиц, досудебное расследование в которых завершено в текущем году, сейчас продолжается ознакомление сторон с материалами.

В частности, завершено следствие и открытые материалы производства двум подозреваемым в похищении из Александровской клинической больницы Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, их пытках, а также умышленном убийстве Вербицкого. Двое находившихся в розыске были задержаны и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, недавно генеральный прокурор Ирина Венедиктова подытожила достижения Офиса генпрокурора в борьбе с организованной преступностью в течение года.