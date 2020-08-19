Дела Майдана: Следователя подозревают в преследовании 7 участников протестов в Черкасской области

Евромайдан Фото из открытых источников

Фигуранту инкриминируют привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности

Начальник следственного отдела одного из отделов Главного управления Нацполиции в Черкасской области подозревается в привлечении к ответственности 7 невинных лиц во время событий на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

"24 января 2014 года милиционер, находясь на посту исполняющего обязанности заместителя начальника следственного отдела одного из горотделов Главного управления МВД в Черкасской области, при отсутствии доказательств дал указание следователям составить и подписать уведомление о подозрении в массовых беспорядках и захвате государственных зданий 7 задержанным лицам, а также составить и подписать ходатайство об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

После этого следователи осуществили сообщение о подозрении этим лицам и подали в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Ходатайство было удовлетворено следственным судьей, в отношении которого в настоящее время продолжается судебное разбирательство.

В частности фигуранту инкриминируют осуществление влияния на работников правоохранительных органов с целью принятия ими незаконных решений; привлечение заведомо невиновных лиц к уголовной ответственности, соединенное с фальсификацией; незаконное содержание под стражей, повлекшее тяжкие последствия; незаконное препятствование проведению собраний и митингов.

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Напомним, ранее сообщалось, что одному из правоохранителей Черкасской области сообщено о подозрении относительно привлечение к ответственности невиновного во время Евромайдана. Вероятно, мужчина составил и подписал уведомление о подозрении задержанному лицу в массовых беспорядках и захвате государственных зданий при отсутствии каких-либо доказательств.