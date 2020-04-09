"Дела Майдана": ГБР провело три следственных эксперимента в центре Киева при участии потерпевших

Проведение следственного эксперимента ГБР

Следователи ГБР уточняли сведения об обстоятельствах совершения убийств протестующих

Следователи Государственного бюро расследований провели эксперимент на Майдане Независимости по факту организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства в 2014 году.

Об этом сообщили в ГБР.

Как отмечается, в следственных действиях приняли участие потерпевшие и их представители.

В частности, в рамках следственных экспериментов представители ГБР уточняли сведения относительно обстоятельств совершения покушений на умышленные убийства и убийств протестующих и причинения им телесных повреждений.

Кроме этого, во время следственных действий ГБР получило дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, которые применяли в отношении участников акций протестов 2014 года огнестрельное оружие и спецсредства.

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Сейчас досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.

Ранее сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении руководителю следственного отделения одного из районных управлений Нацполиции относительно превышения власти и заведомо незаконном задержании активистов во время массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане.

До этого ГБР также объявило подозрение экс-руководителю подразделения МВД, который препятствовал проведению мирных собраний в 2014 году.