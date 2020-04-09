"Дела Майдана": ГБР провело три следственных эксперимента в центре Киева при участии потерпевших
Следователи ГБР уточняли сведения об обстоятельствах совершения убийств протестующих
Следователи Государственного бюро расследований провели эксперимент на Майдане Независимости по факту организации умышленных убийств и причинения огнестрельных телесных повреждений участникам акций протеста во время Революции Достоинства в 2014 году.
Об этом сообщили в ГБР.
Как отмечается, в следственных действиях приняли участие потерпевшие и их представители.
В частности, в рамках следственных экспериментов представители ГБР уточняли сведения относительно обстоятельств совершения покушений на умышленные убийства и убийств протестующих и причинения им телесных повреждений.
Кроме этого, во время следственных действий ГБР получило дополнительную информацию о местоположении правоохранителей, которые применяли в отношении участников акций протестов 2014 года огнестрельное оружие и спецсредства.
Сейчас досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается.
Ранее сообщалось, что ГБР сообщило о подозрении руководителю следственного отделения одного из районных управлений Нацполиции относительно превышения власти и заведомо незаконном задержании активистов во время массовых протестов в 2013-2014 годах на Майдане.
До этого ГБР также объявило подозрение экс-руководителю подразделения МВД, который препятствовал проведению мирных собраний в 2014 году.