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Дела Майдана: ГБР объявило подозрение экс-руководителю подразделения МВД, который препятствовал проведению мирных собраний

Фото из открытых источников

По его приказу, экс-беркутовцы и военнослужащие МВД вытеснили около 300 участников мирной акции

Следователи Государственного бюро расследований, по согласованию с Офисом Генерального прокурора, сообщили о подозрении экс-заместителю начальника главного управления МВД Украины в городе Киеве.

Об этом сообщили в ГБР.

Как установило следствие, 30 ноября 2013 года экс-начальник подразделения МВД, с целью выполнения преступного приказа, организовал и обеспечил незаконное препятствование проведению собраний граждан.

Как следствие, сотрудники "Беркута" и военнослужащие внутренних войск МВД Украины вытеснили около 300 участников собрания от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади, в направлении улиц Институтской, Архитектора Городецкого и Крещатик.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

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В случае подтверждения вины, экс-руководителю подразделения МВД грозят исправительные работы на срок до 2 лет или арест на срок до 6 месяцев, или ограничение свободы на срок до 5 лет, или лишение свободы на тот же срок.

Напомним, ранее следователи ГБР провели четыре следственных эксперимента в уголовном производстве по факту расстрелов митингующих в период 18-20 февраля 2014 года во время Майдана.

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Также сообщалось, что сотрудники Офиса Генерального прокурора сообщили о подозрении двум бывшим судьям одного из районных судов г. Черкассы, которые преследовали участников митингов и сборов в январе 2014 года

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