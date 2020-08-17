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Дела Майдана: Бывшего следователя будут судить за преследование протестующих

Евромайдан, Киев, 2014 год Фото из открытых источников

Фигуранту инкриминируют незаконное препятствование проведению собраний и митингов

Бывший следователь районного управления Главного управления МВД Украины в г. Киеве предстанет перед судом за преследование протестующих во время событий на Майдане в 2013-2014 годах. Об этом сообщила пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"21 января 2014 года бывший правоохранитель с целью препятствования акциям протеста, при отсутствии каких-либо доказательств незаконно задержал за якобы массовые беспорядки, составил и подписал сообщение о подозрении участнику акций протеста. Следователь прибег к служебному подлогу и в дальнейшем подал в районный суд г. Киева безосновательное ходатайство об избрании в отношении заведомо невиновного лица меры пресечения в виде содержания под стражей, которое судом было незаконно удовлетворено", - говорится в сообщении.

В частности фигуранту инкриминируют незаконное препятствование проведению собраний и митингов; злоупотребление служебным положением; служебный подлог; заведомо незаконное задержание; а также привлечения заведомо невиновного к уголовной ответственности следователем, соединенное с обвинением в совершении особо тяжкого преступления.

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Напомним, ранее сообщалось, что одному из правоохранителей Черкасской области сообщено о подозрении относительно привлечение к ответственности невиновного во время Євромайдана. Вероятно, мужчина составил и подписал уведомление о подозрении задержанному лицу в массовых беспорядках и захвате государственных зданий при отсутствии каких-либо доказательств.

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