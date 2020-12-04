Даже Янукович с Азаровым ходили на "налоговый майдан" в 2010 году, а эта власть не хочет слышать людей, – политтехнолог

Телеканал ZIK

"Слуги" голосуют за то, чтобы деньги по помощи из-за коронавируса шли не предпринимателям, а на дороги

Вспоминая Януковича, даже он пошел на "налоговый майдан" в 2010-м году вместе с Азаровым выяснять, что не так. А эта власть не хочет слышать людей, которые страдают от кризиса и от неудачных решений "слуг народа".

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политтехнолог Тарас Загородний.

Комментируя акции протеста предпринимателей, Тарас Загородний отметил, что нардепы от правящей партии "Слуга народа" вообще не понимают ситуации вокруг ФЛП и закона, который они сами приняли.

Со слов политтехнолога, рассказы власти о том, что предприниматели виноваты, что депутаты не могут обеспечить закрытие "дыр" на таможне, не могут обеспечить уплату налогов крупными корпорациями и урегулировать ценообразование, выглядят абсурдными и неадекватными.

"Вот посмотрите, вспоминая того самого Януковича, даже он пошел на Майдан в 2010-м году вместе с Азаровым выяснять, что не так и так далее. А эти не хотят ничего слышать. Никто не хочет слышать людей, которые страдают от кризиса и в том числе от неудачных решений "слуг народа", которые голосуют за то, чтобы деньги по помощи из-за коронавируса шли не предпринимателям, а на дороги", – отметил Тарас Загородний.

Поэтому, убежден эксперт, ситуация может измениться исключительно после отставки такой власти.

"Здесь только роспуск парламента, чтобы пришли адекватные люди и принимали те законы, которые нужны народу, а не "слугам народа"", – акцентировал Тарас Загородний.

Напомним, 1 декабря в центре Киева началась акция протеста предпринимателей. Митингующие требовали, чтобы Рада отменила введение РРО для малого и среднего бизнеса. Также протестовали против введения в Украине полного локдауна.

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Взамен Верховная Рада приняла законопроект о фискализации теперь обязательное введение кассовых аппаратов для ФЛП отсрочено до 1 января 2022 года.

Согласно сообщению, с трибуны парламентского зала депутаты называли документ компромиссным вариантом.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что документ даст возможность работать малому бизнесу и при этом не позволит уйти от налогообложения недобросовестным предпринимателям.

Однако предпринимателей такое решение не удовлетворило, они заявили, что акции протеста будут продолжаться, они потребуют полной отмены РРО.

Сегодня, 4 декабря, предприниматели собрались на очередную массовую акцию протеста возле Верховной Рады.