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Чтобы ситуация с COVID-19 после Пасхи не рванула: Кличко встретится с представителями всех конфессий

Виталий Кличко

Он отметил, что в последнее время наблюдается рост количества киевлян, которые заболели коронавирусом

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что встретится с представителями всех конфессий и будет делать акцент на соблюдении карантинных ограничений церквями ради уменьшения случаев заболевания COVID-19.

Об этом он сказал во время онлайн-пресс-брифинга относительно ситуации в Киеве в условиях введенных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, который транслировал телеканал ZIK.

Так, мэр столицы призвал людей оставаться дома в Вербное воскресенье и на Пасху, чтобы после этих дней не ухудшилась ситуация, связанная с коронавирусом.

"Я согласен с тем, что сложно сидеть дома, тем более, когда весна за окном, но так надо делать, чтобы после Пасхи ситуация не рванула. Сегодня я снова буду встречаться с представителями всех конфессий и снова буду обращаться к ним касательно соблюдения ограничений церквями и безопасности верующих. Вас же прошу в Вербное воскресенье и на Пасху оставаться дома и праздновать в кругу родных", - отметил Кличко.

По его словам, наблюдается рост количества киевлян, которые заболели COVID-19.

Также мэр Киева добавил, что большинство киевлян, которых поражает вирус, это люди молодого и среднего возраста, то есть активная часть жителей города.

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"Многие из них не верят в угрозу, не хотят менять привычек, пренебрегают правилами ограничений. Я еще раз обращаюсь ко всем – речь идет не об ограничении свободы, речь идет о вашем здоровье и вашей безопасности", - пояснил Кличко.

Напомним, ранее Кличко рассказал, что столичные больницы получили препарат, который применяют для лечения коронавируса.

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До этого мэр столицы также заявил, что Киев не будет открывать продуктовые рынки.

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