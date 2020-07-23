Что известно о полковнике полиции, которого захватили в Полтаве

Начальник УКР ГУНП в Полтавской области, полковник полиции Виталий Шиян https://kg.ua

В рядах правоохранительных органов Виталий оказался не случайно

Начальник УКР ГУНП в Полтавской области, полковник полиции Виталий Шиян, который находится в заложниках, ранее проходил службу в Кременчуге и был заместителем начальника городского управления милиции. Об этом сообщает сайт "Кремеменчуцкая газета".

По имеющейся информации, в рядах правоохранительных органов Виталий оказался не случайно - его отец тоже работал в милиции.

В школе Виталий был хорошистом, а, поступив по ее окончании в медколледж, сдал почти все госэкзамены на пятерки. Но с медицинской линии дальше не пошел - решил вступить в ряды милиционеров. Сначала работал в ППС, потом - в отделе по борьбе с наркотиками, затем боролся с преступностью и даже возглавлял уголовный розыск Кременчуга. Параллельно успел закончить юридическую академию в Киеве.

Напомним, сегодня в Полтаве правоохранители проводят спецоперацию из задержания угонщика авто, который пытается избежать ответственности.

Как сообщалось, мужчина, которого подозревают в угоне авто, во время задержания выдернул чеку из гранаты. Он также держал за руку одного из правоохранителей, который его задерживал, и угрожал взорвать гранату.

Впоследствии стало известно, что после переговоров с мужчиной, который похитил автомобиль, полиция предложила ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался.