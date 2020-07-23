live
Новости » События Читати новину українською

Что известно о полковнике полиции, которого захватили в Полтаве

Начальник УКР ГУНП в Полтавской области, полковник полиции Виталий Шиян https://kg.ua

В рядах правоохранительных органов Виталий оказался не случайно

Начальник УКР ГУНП в Полтавской области, полковник полиции Виталий Шиян, который находится в заложниках, ранее проходил службу в Кременчуге и был заместителем начальника городского управления милиции. Об этом сообщает сайт "Кремеменчуцкая газета".

По имеющейся информации, в рядах правоохранительных органов Виталий оказался не случайно - его отец тоже работал в милиции.

В школе Виталий был хорошистом, а, поступив по ее окончании в медколледж, сдал почти все госэкзамены на пятерки. Но с медицинской линии дальше не пошел - решил вступить в ряды милиционеров. Сначала работал в ППС, потом - в отделе по борьбе с наркотиками, затем боролся с преступностью и даже возглавлял уголовный розыск Кременчуга. Параллельно успел закончить юридическую академию в Киеве.

Новости по теме: Почему авто с "полтавским террористом" движется в направлении столицы, – в полиции засекретили информацию

Напомним, сегодня в Полтаве правоохранители проводят спецоперацию из задержания угонщика авто, который пытается избежать ответственности.

Как сообщалось, мужчина, которого подозревают в угоне авто, во время задержания выдернул чеку из гранаты. Он также держал за руку одного из правоохранителей, который его задерживал, и угрожал взорвать гранату.

Впоследствии стало известно, что после переговоров с мужчиной, который похитил автомобиль, полиция предложила ему обменять заложника и выехать за пределы Полтавы, чем он и воспользовался.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Во Львове водитель "под кайфом" спровоцировал ДТП и пытался подкупить полицейских В Житомирской области за сбыт наркотиков и психотропов будут судить начальника сектора противодействия наркопреступности Бордели, порностудия и "наркокартель": Полиция Днепропетровской области дала бой правонарушителям Масштабная спецоперация: В Кривом Роге за сутки задержали 10 человек за изготовление и продажу наркотиков
Loading...

программы канала ZIK

Захват автобуса в Луцке. Нападение на депутатов | Ток-шоу
Геннадий Москаль | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Александр Скичко | 21.07.20
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Ситуация в Луцке: Заложники в автобусе, требования злоумышленника | Ток-шоу
Ситуация в Луцке. Кто такой Максим Кривош? Массовые заминированиz в Украине | Ток-шоу