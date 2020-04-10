Чобан: Закрытие детского тубдиспансера в Черновцах грозит новой эпидемией

Черновицкий противотуберкулезный санаторий "Садгора" Фото из открытых источников

Организатор движения регионов Украины за надлежащее лечение туберкулеза Татьяна Чобан заявила о закрытии Черновицкого противотуберкулезного санатория "Садгора", в котором работает. Об этом она рассказала в прямом эфире телеканала NEWSONE.

По ее словам, из санатория уже списали всех детей, работы для взрослых там уже нет. Такая же ситуация происходит и в Кировограде. Также из-за того, что правительство изъяло статью 90 из Бюджетного кодекса, санаторию не предоставляет услуги Национальная служба здоровья.

"У нас сегодня опечатывают помещение полностью, вывозится все, что там есть. Детей забрали, месяц больных детей не принимали. Всех тех, кто остался, выписали. Даже были такие дети, которые проходили профилактику в нашем заведении, а их отец болен туберкулезом. И эти дети сейчас возвращаются к нему", - отметила Чобан.

По ее мнению, туберкулез гораздо хуже и опаснее COVID-19. Поскольку даже если инфицированный человек плюнет на землю, то в отходах останутся антитела, которыми можно заразиться. При этом с коронавирусом, по ее убеждению, такого нет.

Чобан добавила, что из-за пандемии коронавируса все меньше внимания обращается на другие болезни. В частности, она напомнила, что дети, у которых родители болеют туберкулезом, нуждаются в срочной профилактике. А сегодня из-за узкой направленности, необходимую помощь им могут вовремя не оказать.

Она считает, что после эпидемии коронавируса в Украине может начаться эпидемия туберкулеза. Специалист обратила внимание, что для победы над заболеванием необходимо в первую очередь его диагностировать. По ее словам, в Украине детям сейчас не проводят качественное обследование. В прошлые года детей проверяли и находили среди них зараженных туберкулезом. Таких отправляли именно в санатории, подобные закрытому "Садгора". Благодаря этому удавалось сдерживать распространение болезни.

Напомним, с 1 апреля начался давно запланированный второй этап медицинской реформы, который касается трансформации "вторички".