Число погибших на шахте Донецка возросло до четырех человек

Спасатели нашли тела еще трех человек "МЧС ДНР"

Тела всех шахтеров, которые считались пропавшими, нашли и подняли на поверхность

Спасатели нашли тело четвертого горняка, который погиб в результате аварии на шахте имени А. А. Скочинского в неподконтрольном Донецке. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемое "МЧС ДНР".

Как отмечается, первого горняка спасатели нашли в ночь на 20 ноября. В тот же день в неподдерживаемой части конвейерного штрека 5-й западной лавы западной панели обнаружили тела еще трех горняков.

В так называемом "МЧС ДНР" отметили, что были обнаружены и подняты на поверхность тела всех погибших шахтеров. Сейчас на шахте продолжается ликвидация последствий аварии.

Напомним, утром 17 ноября на шахте имени А. А. Скочинского вспыхнул пожар. На тот момент под землей находились 26 горняков, 22 из них эвакуировали. Однако, 4 человека определенное время считались пропавшими без вести.

Позже, 20 ноября, в 1:45 во время спасательной операции в лаве было найдено тело одного из пропавших горняков.