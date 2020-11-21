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Число погибших на шахте Донецка возросло до четырех человек

Спасатели нашли тела еще трех человек "МЧС ДНР"

Тела всех шахтеров, которые считались пропавшими, нашли и подняли на поверхность

Спасатели нашли тело четвертого горняка, который погиб в результате аварии на шахте имени А. А. Скочинского в неподконтрольном Донецке. Об этом сообщают "Новости Донбасса" со ссылкой на так называемое "МЧС ДНР".

Как отмечается, первого горняка спасатели нашли в ночь на 20 ноября. В тот же день в неподдерживаемой части конвейерного штрека 5-й западной лавы западной панели обнаружили тела еще трех горняков. 

В так называемом "МЧС ДНР" отметили, что были обнаружены и подняты на поверхность тела всех погибших шахтеров. Сейчас на шахте продолжается ликвидация последствий аварии.

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Напомним, утром 17 ноября на шахте имени А. А. Скочинского вспыхнул пожар. На тот момент под землей находились 26 горняков, 22 из них эвакуировали. Однако, 4 человека определенное время считались пропавшими без вести. 

Позже, 20 ноября, в 1:45 во время спасательной операции в лаве было найдено тело одного из пропавших горняков. 

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