Чиновников Полесской таможни поймали на организации незаконной растаможки авто более чем на 100 млн гривен

В рамках уголовного производства провели 23 обыска

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили должностных лиц Полесской таможни Государственной таможенной службы, которые создали коррупционную схему во время растаможки автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, злоумышленники организовали таможенное оформление транспортных средств со значительным занижением стоимости авто. Предварительно установлено, что в результате противоправной деятельности таможенников государству был нанесен ущерб почти на 103 миллиона гривен.

Новости по теме: В Донецкой области разоблачили канал легализации членов НВФ

Как отмечается, было проведено 23 обыска на таможенных постах "Луцк", "Ровно", "Дубно", "Сарны" Полесской таможни и местах проживания фигурантов дела. Во время этих мероприятий правоохранители изъяли хозяйственную документацию, номерные знаки автотранспортных средств, таможенные и коммерческие документы, средства связи, компьютерную технику, подтверждающие незаконные сделки во время таможенного оформления автомобилей и причиненные государственному бюджету убытки.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Новости по теме: В Украине разоблачили канал нелегальной миграции в Евросоюз из стран Востока

Напомним, недавно сотрудники Службы безопасности разоблачили в Днепре хищение средств на строительстве свалки, в результате чего был нанесен ущерб бюджету областного центра более чем на 5,5 млн гривен.