Чиновников Нацагентства по аккредитации поймали на взятке

Чиновники требовали 2,5 тыс. долларов Фото из открытых источников

Они требовали 2,5 тыс. долларов от перевозчика

В Киеве первого заместителя директора и советника директора Национального агентства по аккредитации Украины поймали на взятке. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследования.

Как отмечается, они требовали от представителя коммерческой структуры в сфере грузовых перевозок 2,5 тысячи долларов. Первый заместитель директора Нацагенства использовал своего коллегу для получения средств.

Государственное бюро расследований

При этом добавляется, что правонарушителей задержали, когда те передавали разрешительную документацию, а взамен получали взятки.

Государственное бюро расследований

Им инкриминируют совершение преступления с предварительной правовой квалификацией ч. 3 ст. 368 УКУ. За это должностным лицам грозит лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Ранее сообщалось, что в столице на взятке задержали начальника управления "Киевтранспарксервис". Он требовал 2 тыс. долларов за установку на парковках города зарядных устройств для электромобилей.