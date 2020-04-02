Чиновника одного из министерств поймали на передаче секретных документов

Документы содержали секретную информацию о деятельности Министерства обороны и пограничной службы

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили противоправную деятельность должностного лица одного из министерств Украины, который незаконно передавал секретные документы относительно обороноспособности государства. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, правоохранители установили, что чиновник, государственный служащий категории "А", скопировал и переслал по электронной почте, пока неустановленным лицам, тайный документ.

Как отмечается, переданная информация касается комплекса мероприятий Министерства обороны, пограничных, правоохранительных и других органов государственной власти по защите национальных интересов на юге и востоке Украины, в Черном и Азовском морях и Керченском проливе.

Во время проведения следственных действий в рабочем кабинете и по месту жительства чиновника правоохранители изъяли мобильный телефон и электронный планшет, в которых выявлено переправленный тайный документ и другие служебные документы с грифом "Для служебного пользования".

Напомним, недавно СБУ выявила агента спецслужб России и раскрыла их замысел из агентурного проникновения в одну из боевых бригад Вооруженных Сил Украины.