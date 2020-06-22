Чиновник лесхоза нанес государству почти 4 млн гривен убытков

Задержанный чиновник лесхоза Facebook-страница ГБР

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет

Мастер леса Государственного предприятия "Красноградское лесное хозяйство" позволил вырубить свыше 250 дубов на почти 4 млн гривен. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"Мастер леса во время выполнения своих служебных обязанностей "не заметил" как посторонние лица вырубили на территории лесничества свыше 250 дубов. Вследствие чего государству нанесен ущерб почти на 4 миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Отмечается, что чиновник подозревается в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. В случае доказательства его вины, фигуранту грозит лишение свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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Напомним, в суд направлен обвинительный акт в отношении начальника одного из управлений Воздушных сил Вооруженных Сил Украины, который нанес государству убытков почти на 800 тысяч гривен за служебную халатность.