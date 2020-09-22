Червоненко поставил ультиматум одесским бандитам. Видео

Евгений Червоненко Фото из открытых источников

В сети появилось вирусное видео, в котором кандидат в мэры Одессы от партии "Наш край" Евгений Червоненко в роли героя сериала "Ликвидация" Давида Гоцмана ставит ультиматум одесским бандитам. Ролик опубликовал советник директора "Медиа холдинга Украина" Василий Голованов.

На видео Евгений Червоненко на "стрелке" в послевоенной Одессе ставит ультиматум бандитам.

"Слушайте меня все, кто имеет уши: Одессу я вам дерибанить больше не дам. Шайка ваша деятельность свою преступную прекращает. А если нет – сядут все", – говорит герой Червоненко-Гоцмана.

Вчера стало известно, что Евгений Червоненко выдвинут партией "Наш край" кандидатом в мэры Одессы и возглавит список партии на выборах в горсовет.