Ценность жизни многократно снижена, и государство не реагирует на смерти, – Дудкин о резонансных ДТП

Юрий Дудкин Скриншот видео

Смертельная авария под Киевом – это история, леденящая душу, говорит эксперт

В целом в нашей стране смысл и ценность человеческой жизни многократно уменьшены, и государство не реагирует на смерти людей в ДТП.

Об этом в эфире ток-шоу "13" на телеканале ZIK заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин.

Эксперт, комментируя резонансное дорожно-транспортное происшествие, которое произошло под Киевом и в которой погибла целая семья, обратил внимание на то, что государство не реагирует должным образом на эти смерти.

"Это уже выходит за рамки того, что в целом в стране смысл и ценность человеческой жизни многократно уменьшена. То есть государство не реагирует на эти смерти, и не только на эту смерть. Это вообще леденящая душу история... Но тем не менее, Верховна Рада, руководство МВД как-то относится так, посредственно - ну, обычный рядовой случай, ну, что тут такого? Вот пожалуйста - очередной типчик, который регулярно употреблял спиртное. Это фактически умышленное убийство", – заявил Юрий Дудкин.

Эксперт подчеркнул, что он выступает за отмену моратория на смертную казнь в Украине.

Как сообщалось, 12 июля на Столичном шоссе в Конча-Заспе произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего погибли четыре человека, среди которых двое детей.

Впоследствии стало известно, что мужчина, который стал виновником смертельной аварии на Старообуховском шоссе, уже сидел в тюрьме за убийство на дороге.

13 июля ГПУ объявила ему подозрение.