Бывший военный хотел совершить серию терактов в Луганской области

Ранее екс-военный пытался перейти на сторону НВФ

Бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины планировал совершить серию террактов на территории Луганской области. Об этом сообщает пресслужба Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, задержанный планировал взорвать несколько объектов военной инфраструктуры и транспортного сообщения в области. Взрывные устройства обнаружили у здания 59-го военного госпиталя в Северодонецке и на железнодорожной станции в Рубежном.

Кроме того, правоохранители установили, что во время прохождения военной службы в 2018-2019 годах он пытался перейти на непыдконтрольну территорию, чтобы устроиться на службу к представителям НВФ.

В настоящее время открыто производство по ч. 3 ст. 15 и ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Днепре задержали преступную группировку, участники которой причастны к совершению 18 террористических актов.