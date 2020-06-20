Бывший милиционер и его сообщники "отмыли" 120 млн гривен

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Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций

В Киеве бывшего милиционера и возглавляемую им преступную группу подозревают в "отмывании" 120 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба прокуратури Києва.

"Прокуратурой города Киева совместно со следователем и оперативным управлениями ГУ ДФС в городе Киеве сообщено о подозрении 5 членам организованной преступной группы, которые обеспечивали деятельность фиктивных предприятий и легализации средств, полученных преступным путем, на общую сумму около 120 млн гривен”, - говорится в сообщении.

Установлено, что преступную группу организовал бывший работник правоохранительного органа. Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналички денежных средств, полученных преступным путем.

Сообщается, что организатору и 4 участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, которые подаются для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос относительно избрания меры пресечения другим участникам организованной преступной группы.

Следствие в уголовном производстве продолжается. Устанавливаются суб’объекты реального сектора экономики, которые воспользовались услугами преступной группы.

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