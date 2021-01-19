Дело об убийстве Шеремета: Бывший белорусский офицер дал показания в Киеве

Журналист Павел Шеремет Фото из открытых источников

Он уже вернулся в Вильнюс

Белорусский офицер Игорь Макар, который опубликовал записи разговоров главы КГБ Беларуси о планировании убийства Павла Шеремета, дал показания украинским правоохранителям в Киеве по делу об убийстве журналиста. Об этом он рассказал в интервью "Радыё Свабода".

"16 января я вернулся из Киева в Вильнюс. После публикации моей информации о том, что происходило в кабинете главы КГБ Зайцева в 2012 году, со мной связались украинские дипломаты и обсудили сотрудничество в деле раскрытия убийства Павла Шеремета.

На просьбу начальника департамента Национальной полиции Украины мне открыли украинскую визу и попросили прилететь в Украину и принять участие в следственных действиях. Можно было это сделать и в Вильнюсе, но лучше в Украине", - рассказал Макар.

Он заявил, что представил достаточно оснований для того, чтобы утверждать, что к заказу убийства Павла Шеремета имеют отношение белорусские спецслужбы.

"Я дал украинской стороне гораздо больше информации, чем обнародовал в СМИ. Я не публиковал ее, так как некоторым людям грозила бы опасность. Мы договорились, и я пообещал, что не оглашу свои показания, так как это может повлиять на следствие. Уже идут суды по этому уголовному делу, и очень важно, чтобы эта информация никуда не попала", - сказал он.

По его словам, в Украине его встретили спецслужбы и обеспечили охраной 24 часа в сутки. Также Макар утверждает, что после следственных действий в Киеве украинская сторона сообщила, что у них нет оснований не доверять ему. После его показаний расследование дела в корне изменится, и его завершит генеральная прокуратура Украины.

Кроме этого, бывший офицер считает, что причина убийства Шеремета на 60% связана с "делами пропавших". Также журналист занимался расследованием дела взрыва в минском метро в 2011 году.

По мнению Макара, после сопоставления фактов и разговора с украинскими следователями, можно говорить и о ненависти Александра Лукашенко к Шеремету.

Экс-правоохранитель Беларуси считает, что все это вместе могло стать причиной ликвидации Шеремета. Также он рассказал, что публикация его аудиозаписи вызвала огромный резонанс в КГБ Беларуси.

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Ранее сообщалось, что следователи Национальной полиции подготовили официальное приглашение в Украину распорядителю аудиозаписи якобы разговоров сотрудников КГБ Беларуси относительно планирования убийства журналиста Павла Шеремета.