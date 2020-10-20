Бывшему замглавы Минобороны объявили подозрение по делу о закупке некачественных бронежилетов

Следователи объявили подозрение бывшему замглавы министра обороны Украины в 2019 году Офис генерального прокурора

Закупленный товар не был способен защитить военнослужащих от поражений

Бывшему заместителю Министра обороны Украины объявили о подозрении в деле о закупке некачественных бронежилетов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, по данным следствия, с апреля по июнь 2019 года представители военной власти осуществили закупку и прием индивидуального обмундирования – 11 тысяч бронежилетов. Как выяснилось, заказанный товар по своим свойствам не был способен защитить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием.

"Бывший чиновник, зная указанные обстоятельства, не принял мер по непринятию такой продукции, в результате чего государству причинено 42 млн грн убытков", - отметили в Офисе генпрокурора.

В результате бывшему заместителю министра обороны Украины было сообщено о подозрении в бездеятельности военной власти, повлекшее тяжкие последствия, содеянной по предварительному сговору группой лиц, в условиях особого периода (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 426 УК Украины).

В общем подозрение в уголовном производстве следователи объявили восьми лицам, шестеро из которых на момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Министерстве обороны Украины.

Напомним, в ноябре прошлого года Печерский районный суд города Киева взял под стражу генерал-майора, начальника главного управления Министерства обороны Украины Дмитрия Марченко из-за закупки для военных тысячи бракованных бронежилетов.

Однако, в декабре того же года генерала Дмитрия Марченко уволили из СИЗО под залог.