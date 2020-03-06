Бывшему председателю одного из районных судов Киева сообщили об изменении подозрения в "делах Майдана"

Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет

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Сотрудники Государственного бюро расследований сообщили об изменении ранее сообщенного подозрения бывшему председателю Днепровского районного суда города Киева. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, следствие установило, что бывший председатель Днепровского районного суда, а ныне адвокат, 19 февраля 2014 года организовал незаконное вмешательство в автоматизированную систему документооборота суда "Д-3" и вынесение неправосудных постановлений о применении в отношении 11 заведомо незаконно задержанных граждан меры пресечения в виде содержания под стражей для препятствования организации и проведению мирных сборов, митингов, уличных походов и демонстраций в городе Киеве.

Как отмечается, злоумышленника подозревают в организации вынесения судьями суда заведомо неправосудных постановлений (ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 375 Ук); незаконном препятствовании организации и проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенное должностным лицом по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса); незаконном вмешательстве в работу автоматизированной системы документооборота суда (ч. 3 ст. 27, ч.1 ст. 376-1 Уголовного кодекса).

В случае доказательства вины, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Напомним, ранее сотрудники Офиса генерального прокурора сообщили о подозрении двум бывшим судьям одного из районных судов г. Черкасс, которые преследовали участников митингов и сборов в январе 2014 года.