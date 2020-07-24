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Бухгалтер одной из воинских частей ВСУ присвоил более 750 тыс. гривен

Фото из открытых источников

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет

Бухгалтер военной части Воздушных сил ВСУ присвоил более 750 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

"В период 2016-2019 лет бухгалтер одной из воинских частей Воздушных сил ВСУ, злоупотребляя своим служебным положением, систематически вносил в официальные документы заведомо ложные сведения, и таким образом присвоил денежные средства воинской части на общую сумму 767 тысяч гривен", - говорится в сообщении.

В настоящее время фигурант ожидает суда. В случае доказательства его вины, злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

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Напомним, ранее в Винницкой области задержали инспектора Нацполиции после получения взятки в 5,5 тыс. долларов. В обмен на деньги правоохранитель должен был закрыть дело о похищении человека.

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