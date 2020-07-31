Бухгалтер Национальной академии украла 1,6 млн гривен, – прокуратура

Национальная академия изобразительного искусства и архитектуры Фото из открытых источников

Она присваивала часть денег, которые студенты платили за обучение

Киевская местная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего главного бухгалтера Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, которая присвоила средства за подделку документов. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Отмечается, что по данным следствия, обвиняемая в течение 2017-2020 годов разработала схему присвоения средств, которые платили студенты академии за обучение.

Часть денег она вносила в кассу, а остальное забирала себе. Всего она украла 1,6 млн, а всего установлено более 40 эпизодов ее противоправных действий.

Сейчас ей грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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