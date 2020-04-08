Будет ли продлен карантин до сентября: Политолог Карасев обратил внимание на "коварство" чрезвычайной ситуации

Политолог Вадим Карасев Из открытых источников

Чрезвычайная ситуация не имеет четко определенного срока, она может продолжаться

Поскольку власти не ввели в Украине чрезвычайное положение, а чрезвычайную ситуацию, то карантин они могут продолить и до сентября.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политолог Вадим Карасев.

Политолог отметил, что его насторожила фраза премьєр-министра Украины Дениса Шмыгаля о том, что карантин в Украине может быть продлен вплоть до сентября, но правительство его будет постепенно ослаблять.

Карасев также обратил внимание на то, что во введении в Украине чрезвычайной ситуации есть определенное коварство.

Новости по теме: ВОЗ призвала страны не ослаблять карантинные меры слишком рано

"Чрезвычайное положение – это четкая правовая структура, это четкий нормативный документ. Там должны быть указаны сроки. И власть, возможно, хитро поступила. Она не ввела чрезвычайное положение, но некоторые меры, которые она ввела, это, фактически, меры чрезвычайного положения. А поскольку она не ввела этот чрезвычайное положение, карантин она может продолжать и до сентября. Только в ослабленном варианте", – сказал Вадим Карасев.

Политолог предполагает, что власть, возможно, вполне сознательно пошла на такой неординарный шаг – не вводила чрезвычайное положение в юридической плоскости, но чрезвычайные меры ввела. По словам Карасева, это может быть опасно для страны.

Новости по теме: Корона преступного мира: Как в Украине привлекаются к ответственности нарушители карантинного режима

"Поэтому надо требовать от власти или вводить чрезвычайное положение с четкими сроками, или не надо нас пугать и говорить, что карантинные меры могут быть продлены вплоть до сентября", – подчеркнул Вадим Карасев.

Напомним, в среду, 25 марта в Украине был введен режим чрезвычайной ситуации по всей Украине на 30 дней.

Как сообщалось, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что коронавирусная инфекция продолжает распространяться по Украине, поэтому единственным способом разорвать цепь заражения и сохранить человеческие жизни является усиление карантинных мероприятий. Поэтому правительство утвердило список дополнительных ограничений.