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Британский суд направил Порошенко документы по иску Суркиса

Высокий суд Лондона Вікіпедія

Высокий суд Лондона передал пятому президенту Украины Петру Порошенко документы по иску бизнесмена Игоря Суркиса и шести британских компаний – Sofinam Investments LLP, Lumil Investments LLP, Berlini Commercial LLP, Camerin Investments LLP, Sunnex Investments LLP и Tamplemon Investments LLP. Об этом издание "ГОРДОН" проинформировали в лондонском офисе глобальной юридической фирмы Reed Smith LLP, которая представляет интересы истцов. 

В ответ на запрос редакции в компании сообщили, что она уже получила разрешение действовать на территории Украины и суд направил Порошенко "соответствующие документы".

"Суд разрешил нашим клиентам вести дело вне юрисдикции, в Украине, 11 июня 2020 года. Как мы понимаем, соответствующие документы английский суд направил в июле 2020 года в соответствующий орган в Украине для вручения Петру Порошенко в соответствии с Гаагской конвенцией о вручении за рубежом судебных и внесудебных документов по гражданским или коммерческим делам", – сообщили изданию "ГОРДОН" в Reed Smith LLP.

Данные об иске опубликованы в открытом доступе на сайте британского правосудия. В нем фигурирует также экс-глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева.

Скриншот: efile.cefile-app.com Гордон

Reed Smith LLP – глобальная юридическая фирма со штаб-квартирой в Питтсбурге, штат Пенсильвания, она была основана в 1877 году. В штате – более 1500 юристов в 30 офисах по всей территории США, Европы, Ближнего Востока и Азии. Лондонский офис компании является самым крупным, в нем работает более 350 юристов.

Игорь Суркис уже давал оценку ситуации с Порошенко в интервью программе "Мага" на "112 Украина".

"У семьи просто нагло забрал деньги наш пятый президент. Ему хотелось получить "хотелку" в виде телевидения. Мы попали в тяжелую финансовую ситуацию, – отметил он. - Одному человеку в лице пятого президента захотелось забрать у нас деньги, чтобы держать нас заложниками. Если мне не удастся это доказать в наших судах, я это докажу в других судах. Никому не позволено кого-то грабить", - заявил Суркис.

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