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Бриллианты в нижнем белье: Украинцы пытались ввезти из Турции драгоценности на 15 миллионов

Злоумышленники прилетели рейсом из Стамбула

В аэропорту "Борисполь" сотрудники оперативно-розыскного отдела Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задержали двух украинцев, которые пытались перевезти в личных вещах бриллианты стоимостью 15 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ

Согласно сообщению, двое граждан Украины – 50-летний мужчина и 43-летняя женщина, прибыли в "Борисполь" авиарейсом из Стамбула. Во время мероприятий контроля пограничники обнаружили у них драгоценные минералы.

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Как отмечается, изобретательные украинцы, чтобы скрытно перевезти драгоценности через границу, спрятали их в нижнем белье.

В целом пограничники вместе с сотрудниками таможни нашли почти 40 граммов бриллиантов, разного веса, огранки и формы, которые были расфасованы в шести пакетиках. Сумма оцененных камней может достигать 15 миллионов гривен. Бриллианты изъяты для проведения экспертизы.

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Напомним, ранее сотрудники Службы безопасности предупредили создание схемы нелегального ввоза в Украину телефонов iPhone 12 через Международный аэропорт "Борисполь"

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