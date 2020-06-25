Бойцы ООС уничтожили станцию разведки "Кредо-М1" производства РФ. Видео

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С помощью этой станции НВФ на Донбассе наносили прицельные выстрелы по украинским позициям

На Донбассе украинские военнослужащие уничтожили переносную станцию наземной разведки ПСНР-8 "Кредо-М1" производства РФ, с помощью которой незаконные вооруженные формирования осуществляли прицельные обстрелы позиций Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба 24 Отдельной механизированной бригады имени короля Данила.

Как отмечается, станция позволяла врагу не только автоматически обнаруживать и определять координаты украинских технических средств и подразделений, но и вести точную корректировку артиллерийского огня по ним.

"Бойцы 24 ОМБр уничтожили вражескую ПСНР-8. Благодаря мужеству личного состава и их умелым и слаженным действиям, воинам удалось обнаружить местоположение корректировщиков и нанести точечное огневое поражение по позиции врага выстрелом из ПТУР", – говорится в сообщении.

К слову, специальная мониторинговая миссия ОБСЕ ранее несколько раз фиксировала эту переносную станцию наземной разведки на неподконтрольных украинскому правительству территориях. Кроме этого, миссия в отчетах осуждала факты поставки Россией современного оружия на Донбасс.

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Напомним, накануне незаконные вооруженные формирования пять раз открывали огонь в сторону позиций Объединенных сил с 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов, станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.