Бордели, порностудия и "наркокартель": Полиция Днепропетровщины дала бой правонарушителям

Рейды полиции в Днепре Нацполиция

Бордель под прикрытием массажного салона, домашняя порностудия, тысячи кустов конопли в саду, а также "улучшенные" стартовые пистолеты. Это лишь часть того, что сотрудники полиции Днепропетровской области выявили лишь за последние несколько дней. Сообщает "Днепр оперативный".

Так, в ночь на 4 июля в Кривом Роге стражи порядка "накрыли" два борделя, которые работали под видом массажного салона. Сейчас полиция устанавливает организаторов нелегального бизнеса, которые арендовали помещения в двух районах города для секс-услуг. Уже открыто уголовное производство.

Рейды полиции в Днепре Нацполиция

В этот же день полицейские Днепропетровской области установили личность женщины, которая, видимо, решила прославиться в киноиндустрии и устроила домашнюю порностудию. Подозреваемая прямо дома снимала видео, а результат своей "режиссерской" работы выкладывала в интернет. Сейчас решается вопрос об объявлении "ушлой режиссерше" подозрения и избрании меры пресечения. Всю технику и банковские карты у нее были изъяты, как вещественные доказательства.

Рейды полиции в Днепре Нацполиция

В том же Кривом Роге областные правоохранители "накрыли" ОПГ, члены которой во всю производили и сбывали наркотики: метамфетамин, каннабис, опий. Проведено 40 обысков, задержано 10 человек в возрасте от 20 до 53 лет. 4-ро из них ранее судимы за аналогичные преступления. Предварительно установлено, что незаконный бизнес приносил им ежемесячно полтора миллиона гривен.

Рейды полиции в Днепре Нацполиция

Уже на следующий день, 5 июля, во дворе 49-летнего жителя Кривого Рога полиция нашла 360 кустов высушенного каннабиса, 250 граммов сухого вещества зеленого цвета и 10 патронов разного калибра. На приусадебном участке правоохранителей ждал еще один "сюрприз" от "садовода": более 800 кустов конопли. В тот же день полицейские провели еще один обыск дома у ранее судимого 34-летнего криворожца, во время которого изъяли около 100 граммов вещества белого цвета, похожего на наркотическое. Сейчас полиция области проверяет обоих мужчин на причастность к распространению наркотиков.

Рейды полиции в Днепре Нацполиция

В Новомосковске полиция разоблачила преступную группировку наркосбытчиков-закладчиков. Сбытом наркотиков занимались трое мужчин 19-30 лет и 53-летняя женщина. Ежемесячно наркобизнес приносил им около 200 тыс. грн.

А уже 6 июля правоохранители области провели пять обысков дома у членов ОПГ, в ходе которых у злоумышленников было изъято 44 пакета с наркотическим веществом "Метадон", 3 слип-пакета и бумажный сверток с марихуаной, 3 стартовых пистолета, переделанных под патроны метательного действия, 32 патрона к ним и деньги. Кроме этого изъяли пустые слип пакеты, весы и мобильные телефоны. Все вещественные доказательства направили на проведение экспертизы, сообщают в областной полиции. Одного из преступников уже задержали, решается вопрос о мере пресечения другим членам группировки. Им грозит от 6 до 10 лет лишения свободы.

Как отметил начальник ГУ Национальной полиции в Днепропетровской области Владимир Огурченко, борьба с наркобизнесом – один из приоритетов работы областной полиции, работа проводится системно.

Рейды полиции в Днепре Нацполиция

"Такая масштабная отработка не единоразовая акция, это системная, беспощадная борьба со злом. Наша задание – уничтожить рынок наркотиков во всех его проявлениях, начиная от спроса, и заканчивая предложением", - отметил Владимир Огурченко.