Большинство средств индивидуальной защиты для врачей – низкого качества, они не защищают медперсонал, – эпидемиолог Александрин

Телеканал ZIK

Государство позволяет выводить некачественную продукцию на рынок

Большинство средств индивидуальной защиты, которые государство закупает для больниц, не приносят никакой пользы и не защищают медицинский персонал.

Об этом в эфире ток-шоу "COVID-19: поддерживаем друг друга" на телеканале ZIK заявил эпидемиолог, глава Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин.

Эксперт подчеркнул: согласно украинскому законодательству во время пандемии государство обязано предоставить безопасные условия и средства защиты как для медработников больниц, так и для пациентов. Зато нынешние реалии, добавил Александрин, далеко не такие.

"На сегодняшний день мы видим, что у нас идет жесткое заболевание медперсонала по всей стране. И то, что государство начало закупку и обеспечение средствами индивидуальной защиты больниц, я вынужден констатировать, что большинство этих средств индивидуальной защиты – низкого качества. Большинство этих средств не приносят никакой пользы и не защищают медицинский персонал", – заявил Андрей Александрин.

По словам эпидемиолога, такая ситуация является показателем того, что государство позволяет выводить на рынок некачественную продукцию, которая абсолютно не защищает украинских медиков и граждан.

Напомним, на Закарпатье полиция разоблачила преступную схему местных чиновников по растрате десятков миллионов государственных средств, предусмотренных на борьбу с коронавирусной болезнью в регионе.

Правоохранители выяснили, что с марта по июнь 2020-го года закарпатские чиновники совместно с директором одного из медицинских центров региона незаконно освоили почти 30 миллионов гривен.

Эти средства были выведены на счет частного общества как расчет за медицинские изделия и средства индивидуальной защиты, предназначенные для медперсонала в борьбе с коронавирусной болезнью. Речь идет о закупке костюмов биологической защиты и респираторов.