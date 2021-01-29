Более трех тонн наркотиков и прекурсоров: В Харьковской области провели масштабную спецоперацию по разоблачению наркобизнеса

Правоохранители также пресекли деятельность нескольких интернет-магазинов и наркопритонов

В Харьковской области правоохранители провели спецоперацию, в результате которой было ликвидировано семь подпольных лабораторий и изъято наркотических веществ стоимостью 120 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"В течение четырех суток полицейские ликвидировали 7 подпольных нарколабораторий, изъяли из незаконного оборота около 200 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, что составляет около 300 тысяч доз, а также более 3 тонн прекурсоров для их изготовления", - отметил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

Известно, что среди изъятого было свыше 80 кг каннабиса, более 80 л ацетилированного опия, свыше 30 кг психотропа "Альфа PVP", 4 кг амфетамина, а также 2 700 упаковок метадона и 2,5 тысячи упаковок сильнодействующего опиоидного (наркотического) препарата.

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По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркотических средств и психотропных веществ составляет около 120 млн гривен.

Кроме этого, сотрудники полиции разоблачили две преступные группы с признаками организованности. Одна из них "специализировалась" на изготовлении психотропного вещества "Альфа PVP". Свою продукцию трое сообщников реализовывали с помощью чат-бота в мессенджере.

Как отмечается, другая группа наладила сеть изготовления и сбыта метадона. Организатор, проживающая в столице, поставляла наркотики двум сообщникам из Харьковской области. Они получали товар, фасовали и распространяли его на территории города путем закладок, а об их местоположении сообщали лидеру наркобизнеса.

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Также полицейские заблокировали 5 интернет-магазинов, которые занимались незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ. В то же время было обнаружено 43 наркопритона.

Всего правоохранители провели 350 обысков и установили 118 человек, которые причастны к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Сейчас 16 человек задержаны, сообщено 63 подозрения за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Напомним, недавно запорожские правоохранители задержали двух подруг в возрасте 16 и 18 лет, которые занимались распространением "Альфа PVP", каннабиса и таблеток экстази.