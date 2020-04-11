Более 1 млн убытков: В Хмельницком разоблачили руководителя одного из лесных хозяйств на незаконной вырубке леса

Незаконная вырубка леса и свыше миллиона гривен убытков – ГБР сообщило о подозрении руководителю одного из лесных хозяйств Facebook-страница ГБР

Фигуранту грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет

Следователи Государственного бюро расследований уличили в Хмельницком руководителя одного из лесных хозяйств в незаконной вырубке леса, что повлекло государству убытков на сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч гривен. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

По версии следствия, фигурант в октябре 2019 года оформил официальное поручение и выдал разрешение на проведение санитарной рубки леса на территории Литинского лесничества, где она не предполагалась. Как следствие, работники лесного хозяйства осуществили вырубку деревьев разных пород, что повлекло государству убытков на сумму свыше 1 миллиона 300 тысяч гривен.

В случае доказательства вины, фигуранту грозит лишение свободы на срок от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, со штрафом от 250 до 750 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее ГБР сообщило Чорновол о подозрении в убийстве.