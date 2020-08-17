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Близ Николаева вспыхнул пожар на свалке

К тушению привлекли спасателей из трех пожарно-спасательных частей

В Витовском районе Николаевской области возник пожар на полигоне твердых бытовых отходов. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС региона

Согласно сообщению, информация о пожаре мусора на полигоне твердых бытовых отходов ЧП "Мильча" на ул. Набережная, 2, в с. Мешково-Погорелово поступила к спасателям в понедельник, 17 августа, около 15:30. 

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Как отмечается, по вызову направлены пожарные 3, 4, 16 государственных пожарно-спасательных частей, дежурная смена оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

Кроме этого, была привлечена водовозка аварийно-спасательного отряда специального назначения, 2 трактора ЧП "Мильча" и один автомобиль, который подвозит землю к наиболее проблемным участкам и с помощью бульдозера в дальнейшем ее утрамбовывают.

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Напомним, недавно в ГСЧС заявили, что в Украине с начала 2020 года почти 1 тыс. человек погибли при пожарах, большинство из которых произошло в жилом секторе.

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