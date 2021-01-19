Благодаря СБУ в 2020 году вынесено 192 судебных приговора за посягательство на целостность Украины

Служба безопасности Украины Фото из открытых источников

В течение 2020 года суды вынесли 192 обвинительных приговора преступникам, которых разоблачила и задержала Служба безопасности Украины за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны, а также за террористическую деятельность. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Как отмечается, такие результаты работы СБУ по направлению защиты национальной государственности, в рамках которого было начато всего 335 уголовных производств.

В частности, за этот период спецслужба предотвратила 7 террористических актов и задержала 10 человек, причастных к их подготовке и совершению. Среди прочего предотвращены теракты, которые планировались возле торгового центра "Французский квартал" в Харькове, вблизи госпиталя в Северодонецке и на железнодорожной станции Рубежное, на территории ПАО "Северодонецкое объединение "Азот". Также СБУ принимала участие в спецоперациях по освобождению заложников в Луцке и Киеве, задержала организаторов серии взрывов в столице и нейтрализовала взрывные устройства.

Прес-центр СБУ

Для защиты национальной государственности СБУ сотрудничает с иностранными партнерскими спецслужбами. Во взаимодействии с ними был запрещен въезд в Украину 644 иностранцам, причастным к террористическим и экстремистским организациям. По этим же причинам еще 5 иностранцев выдворены и 74 принудительно возвращены в страны происхождения.

Совместно с Министерством иностранных дел было проведено 73 демарши представителям иностранной стороны, в том числе за антиукраинскую деятельность, поддержку аннексии или посещение Крыма.

Кроме того, контрразведка СБУ в течение 2020 года начала 304 уголовных производства, в том числе по признакам государственной измены, шпионажа, диверсии и создания террористической организации. К примеру, в сентябре 2020 года контрразведчики Службы задержали в Ровно агента ФСБ РФ, который пытался совершить диверсию на одном из объектов критической инфраструктуры региона.

Прес-центр СБУ

Также вступил в силу 101 обвинительный приговор. Так, к 10 годам лишения свободы приговорен гражданин КНР Шу Юаньцзе за шпионаж, к 12 годам – украинский А. Смородинов, который сотрудничал с ФСБ, к 10 годам – украинец-агент ФСБ Э. Агеев, который пытался взорвать хранилище с аммиаком на территории ПАО "Северодонецкое объединение "Азот", к 8 годам – трое украинцев и россиянин за участие в террористической организации.

Прес-центр СБУ

Разоблачила контрразведка СБУ и более 300 фактов приобретения иностранного гражданства представителями органов власти и госуправления. Выявлены факты злоупотребления служебным положением должностных лиц Минобороны, Нацгвардии, госпредприятий, которые привели к убыткам государству на сумму более 1 млрд 72 млн грн.

Ознакомиться с отчетом СБУ за 2020 год можно по этой ссылке.