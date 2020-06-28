Били из гранатометов и ПТРК: На Донбассе погиб боец ООС, еще трое пострадали

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Незаконные вооруженные формирования открывали огонь вблизи 9 населенных пунктов

За прошедшие сутки, 27 июня, на Донбассе незаконные вооруженные формирования 12 раз открывали огонь в сторону украинский военных, в результате чего погиб боец Объединенных сил, еще трое его соратников пострадали. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС.

Как отмечается, в ходе обстрелов НВФ вновь применили запрещенное на линии соприкосновения вооружение: артиллерийские системы калибра 122 мм, 120 мм и 82 мм минометы, гранатометы различных систем, противотанковые ракетные комплексы и крупнокалиберные пулеметы.

В частности, в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", возле Верхнеторецкого, Широкиного и Водяного вооруженные формирования били из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Против защитников Авдеевки противник применил артиллерию и противотанковые гранатометы.

Позже НВФ активизировали огневые действия возле Гранитного и обстреляли позиции ООС из минометов 82-го калибра и ПТРК. Вблизи Марьинки противник стрелял из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме этого, режим прекращения огня был нарушен в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север. Так, вблизи Светлодарска, Крымского и Новотошковского НВФ применили гранатометы, пулеметы и выпустили несколько мин.

В результате обстрелов погиб украинский боец, еще трое его соратников получили ранения.

В ответ подразделения Объединенных си обстреляли позиции НВФ прицельным огнем и остановили огневую атаку. О возможных потерях со стороны противника не сообщается.

Напомним, накануне, 27 июня, на востоке Украины вблизи Марьинки во время выполнения служебного задания по разминированию территории подорвался украинский сапер.