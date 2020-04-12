Без защитных масок и дистанции: В Ровно провели службу и освящение вербы, несмотря на карантин

Люди пришли на службу в собор в Ровно Издание "Чарівне"

К собору пришло около 100 человек, в основном это были пожилые люди

В Ровно в Свято-Вознесенском соборе устроили массовое освящение вербы и провели службу, несмотря на карантинные ограничения, которыми предусмотрено, что в храмах должно быть не более 10 человек.

Об этом сообщает местное издание Чарівне.

Так, у собора собралось много людей, в основном это были пожилые люди.

Как отмечается, за соблюдением дистанции никто не следил, а у значительного количества людей не было с собой масок или они не пользовались ими во время службы.

Представителей полиции рядом с храмом не было.

При этом, как пишет издание T1, только после того, как люди сообщили священнику, что их снимают на видео, он попросил их отойти друг от друга на безопасное расстояние.

Стоит отметить, что в условиях карантина, который ввели на всей территории Украины, должно быть не более 10 людей в храмах, все обязательно должны быть в масках, скопления людей не желательны и должны контролироваться правоохранителями.

Напомним, ранее митрополит Епифаний заявлял, что богослужения в предпасхальные дни и на Пасху должны проводиться, однако верующие смогут к ним присоединиться через онлайн-трансляции.

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Также сообщалось, что в Офисе президента заявили, что только 3% украинцев собираются посетить церковь на Пасху, а большинство поддерживает идею проведения богослужения в режиме онлайн.