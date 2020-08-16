Беспредел в Мариуполе: Агрессивные праворадикалы напали на волонтеров "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Беспредел в Мариуполе: Агрессивные праворадикалы напали на волонтеров "Оппозиционной платформы – За жизнь" Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Откликнувшись на просьбы людей, несогласных с решением ЦИК, во всех городах Донецкой области "Оппозиционная платформа – За жизнь" начала масштабный сбор подписей за проведение местных выборов во всех ОТГ подконтрольного Донбасса. Уже на второй день в Мариуполе группа агрессивных праворадикалов с оружием напала на партийную палатку в 17-м микрорайоне города. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

По словам Константина Иващенко, помощника народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталии Королевской, беспредел устроила группа радикалов численностью около тридцати человек.

"В результате нападения волонтеры партии получили телесные повреждения различной степени тяжести. На данный момент они находятся в городской больнице №2", - рассказал Константин Иващенко.

В течение дня мариупольцы подходили к палаткам, чтобы поставить свои подписи в защиту своих избирательных прав и за проведение выборов.

Около 17.00, когда волонтеры начали собирать палатку, на них внезапно напала группа парней спортивного телосложения.

"Около 30 мужчин в балаклавах налетели на палатки, распылили слезоточивый газ, затем начали всё крушить, уничтожать подписные листы и избивать наших активистов. Били даже лежачих. В результате шестеро наших активистов оказались в больнице с увечьями различной степени тяжести. Разбиты головы, сломаны ребра, у одного человека повреждена челюсть. Всем нашим партийцам сейчас оказывается необходимая медицинская помощь", - рассказал Константин Иващенко.

По его словам, происходящее повергло в шок находящихся рядом прохожих. Мариупольцы не остались безучастными – помогли вызвать полицию и медиков для оказания помощи пострадавшим. Все случаи бандитизма зафиксированы оперативно-следственной группой. Собраны показания свидетелей, составлены протоколы, ведется следствие.

"Неоднократные нападения на нашу городскую общественную приемную партии, а теперь и избиение наших активистов, которые в рамках мирной акции "Донбасс имеет право на голос!", собирали подписи мариупольцев, - это свидетельство того, что в стране продолжают править бал национал-радикалы, а власть ничего не может или не хочет с этим делать. Мы в очередной раз обратились в правоохранительные органы и требуем тщательного расследования и наказания лиц, причастных к данному преступлению. Мы не будем терпеть этот бандитский беспредел!" - подчеркнул член политсовета Мариупольской городской организации "Оппозиционной платформы – За жизнь" Максим Ткач.

Он также добавил, что за несколько дней удалось собрать несколько тысяч подписей мариупольцев.