Белорусские оппозиционеры Кравцов и Родненков вышли на связь и сообщили, что находятся в Киеве

Кравцов и Родненков Эспрессо

Они планируют пресконференцию на 20: 00

Исполнительный секретарь Координационного совета белорусской оппозиции Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков находятся на Украине, они в безопасности, передает "Интерфакс-Украина"со ссылкой на координационный совет оппозиции.

"Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь, сейчас они находятся в Киеве. Они в безопасности и чувствуют себя нормально. Информация будет дополнена", - сказали в Координационном совете.

Как сообщается, на 20.00 вторника в Киеве планируется пресс-конференция с участием Кравцова и Родненкова. Предварительно, мероприятие пройдет по адресу ул. Єленовська, 3. Также известно, что сейчас организовывается трансляция конференции.

Ранее сообщалось, что белорусская оппозиционерка Мария Колесникова осталась на территории Беларуси, а членов Координационного совета Ивана Кравцова и Антона Родненкова выдворили оттуда насильно.