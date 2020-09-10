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Балух третий день находится в тяжелом состоянии, медики не делают прогнозов

Владимир Балух

 Facebook Alexandr Senko

В то же время состояние мужчины остается стабильным

Бывший политзаключенный Владимир Балух, на которого напали неизвестные, третьи сутки остается в тяжелом состоянии. Об этом написала на своей странице в Facebook нардеп от фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко.

"От лечащих врачей В. Балуха, которые с нами на постоянном контакте: "Состояние стабильно тяжелое".... Но без ухудшений. Прогнозов никто никаких пока не дает", - отметила нардеп.

Напомним, в ночь на вторник неизвестные напали и нанесли телесные повреждения бывшему политическому узнику Владимиру Балуху

Впоследствии правоохранителям удалось найти личные вещи потерпевшего и установить место, где он находился накануне, а также лиц, с которыми он общался.

Также на контроль ход расследования нападения и причинения телесных повреждений бывшему политзаключенному Владимиру Балуху взяла столичная прокуратура.

Накануне появилась информация о том, что Владимир Балух подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

 

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