Балух до сих пор не пришел в себя, он на ИВЛ, - нардеп
Его состояние оценивают как тяжелое
Бывший политзаключенный Владимир Балух, на которого напали накануне, до сих пор не пришел в себя и сейчас подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом написала в Facebook нардеп Ирина Геращенко.
"От врачей ББД, где находится В. Балух: "Пациент стабильно тяжелый. На аппарате ИВЛ, еще без сознания". К сожалению, пока такая неутешительная информация", - отметила Геращенко.
Напомним, в ночь на вторник неизвестные напали и нанесли телесные повреждения бывшему политическому узнику Владимиру Балуху.
Впоследствии правоохранителям удалось найти личные вещи потерпевшего и установить место, где он находился накануне, а также лиц, с которыми он общался.
Также на контроль ход расследования нападения и причинения телесных повреждений бывшему политзаключенному Владимиру Балуху взяла столичная прокуратура.