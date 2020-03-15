Ажиотаж и многокилометровые очереди: Что происходит на украино-польской границе

Украинцы на западной границе пытаются попасть домой Страна.ua

Часть украинцев более суток не может попасть домой

На западной границе Украины образовались многокилометровые очереди из автомобилей украинцев и пешеходов, которые уже больше суток не могут попасть домой. Об этом сообщает Страна.иа.

Так, в ночь с 14 на 15 марта Польша через карантин закрыла свои границы, оставив для проезда три пункта пропуска: Дорогуск-Ягодин, Корчова-Краковец и Гребенное-Рава Русская. У связи с этим на границе стали возникать многокилометровые очереди на в’въезд в Украину. В частности, это связано с тем, что работники, которые попали под сокращение после закрытия польских предприятий через карантин, немедленно начали возвращаться домой.

Кроме этого, с 17 марта Украина закроет международные границы для автобусного, железнодорожного и авиационного транспорта. У связи с этим граждане смогут вернуться домой только на автомобиле.

По предварительной информации, все те, у кого нет машины и кто не смог попасть в автобусы, столпились на границе со стороны Польши, в Корчева (самый популярный пункт пропуска), и просят водителей авто подвезти их. Среди граждан на границе также является детьми.

"Люди толпами приезжают до границы на такси и частниками (наши барыги в Польше уже наживаются - везут к КПП по 150-200 злотых, это 1000-1300 грн, часто не объяснив, что дальше - своим ходом, а пеший ведь закрыт). В Корчова уже тысячи людей мерзнут, идут пешком к пункту пропуска - и просятся у водителей автобусов и авто взять их с собой. Но мало кто соглашается, даже за деньги. В автобусах свободных мест нет, они уже забиты гастарбайтерами и не хотят платить штрафы за "перегруз". А водители автомобилей не хотят рисковать. Во-первых, боятся, что этот человек может быть зараженным. А во-вторых, опасаются проблем при пересечении границы - мало ли, может, у попутчика документы не в порядке или окажется температура. Тогда и этого пассажира, и водителя отправят на карантин", - рассказал Тарас Забигайло из Львова, который стоит на границе в Корчова с 3 ночи 15 марта.

Отмечается, что уладить ситуацию на границе приезжали сотрудники украинского консульства в Люблине, которые договорились с польскими пограничниками пропускать "бусы" с пассажирами сверх нормы. Несмотря на это, не все граждане смогли уместиться до транспортных средств.

"Наш рейсовый автобус в салоне как селедки, с чемоданами. Люди с ночи просятся их подобрать, а водители не хотят брать", - отметила Виталина Весна, которая ждет в очереди на границе.

По словам очевидцев, через границу сейчас пропускают всех подряд. В то же время часть людей, не сумев перейти границу, возвращаются обратно в Польшу.

"Температуру типа меряют, но даже если там выше 37, пропускают", - рассказала Галина Ярош, которая приехала из Польши 14 марта.

Кроме этого, количество людей на границе увеличилась через пикеты жителей приграничных регионов, которые заблокировали автомобильный пункт пропуска "Краковец". По одной из версий, люди протестуют из-за боязни, что те могут быть инфицированными.

"С украинской стороны перекрыт путь нашим гражданам на возвращение домой. Всю ночь люди в автобусах, авто ждали в очереди на пересечение границы, а на утро им сообщили, что дорога перекрыта, потому что с нашей стороны боятся эпидемии. Санжары - это не о территории, а о людях ", - написала в Facebook Ольга Щербина, дочь которой застряла в Корчова-Краковце в ночь на 15 марта и смогла выехать только днем через соседний пункт пропуска.

Скриншот facebook.com

Одновременно в Польшу теперь пускают только поляков и некоторые категории украинцев - те, у кого есть "карта поляка или разрешение на работу.

"Кроме того, нужно заполнить декларацию, по которой ты обязывает пройти 2-недельный карантин, нужно написать адрес, по которому тебя будет проверять санэпидемстанция и полиция. И если поймают на улице во время карантина, штраф - 5 тысяч злотых (33 тысяч гривен) ", - говорит Олег Недзельский, которого пустили с" картой поляка ".

Напомним, накануне Польша остановила международное железнодорожное и авиасообщение, ввела запрет на въезд иностранцев и закрыла границы, в том числе со странами ЕС.

Кроме этого, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский записал срочное видеообращение к украинцам, в котором призвал граждан как можно быстрее вернуться домой из-за границы, ведь проход будет закрыт через три дня.