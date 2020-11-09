Автомобиль в хлам: Во Львовской области автопоезд переехал "Жигуль" с пассажирами

Подросток-водитель легковушки не предоставил преимущества в движении для автопоезда

Во Львовской области в результате столкновения автопоеда и легковушки травмированы три человека. Об этом сообщает ГУНП во Львовской области в Facebook.

Авария случилась несколько дней назад на автодороге Тернополь – Львов - Рава-Русская, вблизи села Словита Золочевского района.

Как отмечается, 17-летний парень, который управлял "Жигулем" не предоставил преимущества в движении автопоезду МАН чем и вызвал ДТП. В результате столкновения травмы получили пассажиры легковушки в возрасте 17 и 22 лет. Они госпитализированы.

По факту инцидента следователи уже открыли уголовное производство по ч. 1.ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

По этой статье предусмотрено наказание – штраф от трех тысяч до пяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, или исправительные работы на срок до двух лет, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет, с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Сейчас продолжается досудебное расследование, полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.

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