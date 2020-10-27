Автомобиль с членами избирательной комиссии попал в ДТП в Киевской области, есть погибшие

В ДТП на Киевщине погибла член избирательной комиссии Фото из открытых источников

Погибла член избирательной комиссии

В Киевской области случилось смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика, в котором пострадали члены избирательной комиссии. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Как отмечается, ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика произошло накануне, 26 октября около 14:30 на автодороге Немешаево-Козинцы, что в Бородянском районе.

"Предварительно установлено, что водитель автомобиля Daewoo не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком ЗИЛ. От полученных травм 62-летняя женщина - пассажир легковушки - погибла на месте происшествия, а 44-летний водитель этой же машины доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Правоохранителями было установлено, что они являются членами территориальной избирательной комиссии.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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Ранее сообщалось, что в Хмельницком столкнулись три автомобиля, в результате чего двое водителей пострадали, один - скрылся с места происшествия.