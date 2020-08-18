Автобусную остановку в Черниговской области "заминировали" будильниками

Селяне насторожились из-за подозрительного "тикающего" предмета

На Черниговщине обезвредили подозрительный предмет, который оказался будильниками Полиция Черниговской области

В селе Мрин Носовского района Черниговской области полиция оперативно обезвредила подозрительные предметы на автобусной остановке, которыми оказались упакованные в жестяные коробки будильники. Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области.

"В Мрине Носовского района на остановке общественного транспорта селяне обнаружили два предмета, которые показались им опасными, потому что один из них издавал звуковые сигналы. Взрывотехники разрушили коробки зарядом малой мощности и нашли внутри два будильника", - говорится в сообщении.

На Черниговщине обезвредили подозрительный предмет, который оказался будильниками Полиция Черниговской области

Как отмечается, информация местных жителей о подозрительных предметах, которые "тикали" в помойке, поступила в полицию 17 августа после обеда.

На место оперативно прибыла следственно-оперативная группа Носовского отделения полиции.

После принятия всех мер предосторожности взрывотехники разрушили жестянки гидродинамическим ударом с зарядом малой мощности. Взрывоопасных веществ в коробках не оказалось.

"Похоже, какой-то местный "кулибин" таким образом нелепо пошутил", - предположили в полиции.

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