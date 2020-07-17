Автобус сгорел дотла: В РФ украинцы попали в страшную аварию

В автобусе было 39 граждан Украины

В Липецкой области РФ рейсовый автобус, следовавший из оккупированного Донецка в Санкт-Петербург с украинцами на борту, попал в аварию и сильно выгорел. Об этом сообщают "РИА Новости".

По предварительной информации, ДТП произошло на 375-м километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец. Пассажирский автобус столкнулся с "Газелью", после чего загорелся.

Прибывшие пожарные оперативно потушили огонь и оказали помощь пострадавшим. В автобусе было 39 граждан Украины, в том числе ребенок. Пострадали пять человек, троих госпитализировали. Остальных пассажиров отвезли в гостиницу.

Новости по теме: Во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП, более десятка пострадавших

Ранее мы сообщали о столкновении автобуса с грузовиками в Польше, в результате которого пострадали по меньшей мере 32 человека, шестеро из них - в тяжелом состоянии.