live
Новости » События Читати новину українською

Автобус сгорел дотла: В РФ украинцы попали в страшную аварию

pravda.com

В автобусе было 39 граждан Украины

В Липецкой области РФ рейсовый автобус, следовавший из оккупированного Донецка в Санкт-Петербург с украинцами на борту, попал в аварию и сильно выгорел. Об этом сообщают "РИА Новости".

По предварительной информации, ДТП произошло на 375-м километре трассы М-4 "Дон" в Елецком районе около населенного пункта Хмелинец. Пассажирский автобус столкнулся с "Газелью", после чего загорелся. 

Прибывшие пожарные оперативно потушили огонь и оказали помощь пострадавшим. В автобусе было 39 граждан Украины, в том числе ребенок. Пострадали пять человек, троих госпитализировали. Остальных пассажиров отвезли в гостиницу.

Новости по теме: Во Львовской области автобус с пассажирами попал в ДТП, более десятка пострадавших

Ранее мы сообщали о столкновении автобуса с грузовиками в Польше, в результате которого пострадали по меньшей мере 32 человека, шестеро из них - в тяжелом состоянии.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Укрзализныця" возобновляет курсирование 38 пригородных и 3 региональных поездов "Укрзализныця" восстанавливает движение еще девяти пригородных поездов в двух областях "Укрзализныця" восстановила движение еще 12 пригородных поездов "Укрзализныця" начала принимать цифровой студенческий билет из приложения "Дія"
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Год новой власти в Раде. Избрание главы НБУ. Местные выборы и Донбасс | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Александр Качура | 15.07.20
Местные выборы не для всех. Скандальный языковой законопроект | Ток-шоу
Игорь Мосийчук | Ток-шоу
Владимир Гришко | Ток-шоу