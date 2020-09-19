Авто в хлам, есть пострадавшие: В Киеве на Дружбы Народов произошло тройное ДТП

ДТП на бульваре Дружбы Народов Киев Оперативный

Одного из пострадавших водителей госпитализировали в тяжелом состоянии

В Киеве на бульваре Дружбы Народов произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате чего пострадали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщают Киев Оперативный и dtp.kiev.ua.

Как стало известно, в аварию попали три автомобиля: Sang Yong, Skoda и Peugeot. По словам водителя Sang Yong, он двигался со стороны моста Патона, однако при выезде на Дружбы Народов на встречную полосу вылетел Peugeot.

От удара оба автомобиля разбросало по проезжей части. В частности, у легковушки Sang Yong оторвало колесо, а Peugeot отбросило в другое авто - Skoda.

В результате столкновения водителя Peugeot зажало в кабине, его с помощью инструментов деблокировали спасатели, после чего передали медикам скорой помощи. По данным dtp.kiev.ua, мужчина в тяжелом состоянии.

"Два авто в хлам. Предварительно, 4 пострадавших, один в тяжелом состоянии, в красном авто, зажало", - говорится в сообщении.

Кроме этого, в полиции отметили, что в связи с ДТП транспортное движение на бульваре Дружбы народов затруднено в двух направлениях.

Напомним, недавно в Черновицкой области произошло ДТП с участием автомобиля и пассажирского автобуса, в результате чего погиб человек, а еще 12 - получили травмы.