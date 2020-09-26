Авиакатастрофа в Харьковской области: В Минобороны назвали предварительную причину трагедии

Крушение военного самолета АН-26 у Чугуева ГБР

В ведомстве отвергают версию об отказе двигателя

Министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что, скорее всего, причиной падения военного самолета АН-24 стало то, что он зацепился крылом за землю. Об этом сообщает пресслужба Минобороны.

"Все шло по плану, самолет выполнял тренировочные полеты для обучения курсантов. За штурвалом находился пилот-инструктор, курсанты по очереди садились в правое кресло рядом с ним для получения навыков пилотирования и управления самолетом", - рассказал Таран.

По его словам, предварительный анализ дает основания полагать, что скорее всего самолет зацепился крылом за землю.

"Бортовой самописец сейчас находится в самолете, после анализа информации, которая там записана, можно будет делать выводы", - отметил министр.

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Кроме того, Таран отметил, что по предварительной оценке специалистов по летной безопасности, произошел отказ одного из датчиков в левом двигателе воздушного судна. То есть, отказал не сам двигатель, а один из его датчиков.

Министр рассказал, что двигатель самолета имел в запасе более пяти тысяч летных часов до очередного ремонта. Самолет 1977 года производства, то есть ему 43 года, но машина могла совершать полеты еще три года без обновления ресурса. Речь идет и про двигатели, и про сам борт.

Таран отметил, что в течение вчерашнего дня самолет совершил шесть взлетов и пять посадок, и должен был еще работать до 23.00.То есть, все шло по плану.

"Безусловно, произошла ужасная трагедия, причины будем выяснять. Окончательные выводы будут сделаны после расшифровки бортовых самописцев", - подытожил глава Минобороны.

Напомним, в пятницу, 25 сентября, около 20:45 вблизи города Чугуев в Харьковской области случилась авиакатастрофа - упал военный самолет АН-26.

В Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что во время падение военного самолета АН-26 у Чугуева Харьковской области на борту находились 27 человек, из них 25 человек погибли, еще двое находятся в тяжелом состоянии.