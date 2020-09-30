Авиакатастрофа в Харьковской области: Единственный уцелевший курсант впервые рассказал про детали смертельного падения

Вячеслав Золочевский, выживший в авиакатастрофе под Чугуевом Скриншот/youtube

Сейчас парень не знает, будет ли продолжать обучение в университете

Курсант Харьковского национального университета Воздушных сил Вячеслав Золочевский, который единственный остался жив в результате авиакатастрофы самолета Ан-26, рассказал про детали смертельного падения под Чугуевом. Именно это уберегло его от огня и смерти. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

Как отмечается, парень уже передвигается самостоятельно. У него есть травмы на лице, теле, а также ожоги и сотрясение мозга.

"Я в воскресенье вечером первый раз встал. И в понедельник начал вставать", - отметил Вячеслав.

По его словам, обучение на третьем курсе университета началось с практики. Для ребят это были первые полеты. Сам Золочевский сидел через одно место от кабины пилотов.

"Полет был вполне нормальным, но внезапно самолет резко повело влево, а меня самого подбросило и я потерял сознание. Пришел в себя уже после падения, меня привалило фюзеляжем. Видимо, из-за этого огонь не добрался ко мне. После того, как я вылез из-под обломков, увидел другого курсанта, которого охватило пламя. Потом подбежали другие и дальше его потушили", — рассказал курсант.

Он отметил, что пока не знает, будет ли продолжать обучение в университете.

"Сначала хочу полностью реабилитироваться после аварии", - подчеркнул парень.

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Напомним, вечером 25 сентября вблизи города Чугуев в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил, а недавно вышел из шокового состояния. Вскоре его могут выписать из госпиталя.

По данным Минобороны, причиной падения военного самолета Ан-26 могло стать то, что он зацепился крылом за землю.