Авиакатастрофа самолета "МАУ": В МИД Канады подтвердили передачу черных ящиков во Францию

Авиакатастрофа украинского самолета в Иране Фото из открытых источников

Черные ящики прибудут в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации сегодня утром

Черные ящики с украинского самолета авиакомпании "МАУ", который в январе этого года сбили иранские военные, уже доставлены в Париж. Об этом сообщил министр иностранных дел Канады Жан-Филипп Шампань в Twitter.

По его словам, утром, 20 июля, они будут в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации.

Министр добавил, что Франция официально подтвердила эту информацию МИД Канады.

"Мы получили подтверждение, что черные ящики рейса № PS752 прибыли в Париж, где их, как ожидается, доставят в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации завтра утром на анализ. Чиновники из Совета по транспортной безопасности Канады также будут присутствовать", - написал Шампань.

Напомним, в конце июня Иран согласился передать Франции черные ящики самолета "МАУ" для расшифровки. Предварительно технические работы запланировали начать 20 июля.

Впоследствии заместитель министра юстиции Валерия Коломиец сообщила, что к расшифровке черных ящиков сбитого Ираном самолета "МАУ" присоединятся двое украинских специалистов.

Кроме этого, в расшифровке бортовых самописцев Франции будет помогать Канада.

На днях заместитель министра иностранных дел Ирана Мохсен Бахарванд сообщил, что представители Организации гражданской авиации Ирана доставили во Францию черные ящики сбитого над Тегераном украинского самолета авиакомпании "МАУ".