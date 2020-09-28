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Авиакатастрофа МН17: Слушания возобновятся в начале ноября

Катастрофа МН17 Reuters

Заседания будут возобновлены 3 ноября

Судебные заседания по делу о сбитии самолета MH17 продолжатся 3 ноября. Об этом заявил председательствующий судья Хендрик Стейнхауз, передает РБК-Украина.

"Мы прерываем сегодняшние слушания (28 сентября - ред.) и возобновим работу 3 ноября", - сказал Стейнхауз.

По словам судьи, до 3 ноября адвокаты защиты должны представить свои окончательные запросы по дополнительному расследованию.

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Напомним, сегодня, 28 сентября, в Нидерландах в судебном комплексе "Схипхол" в 10:00 по местному времени началось очередное заседание по делу об авиакатастрофе малазийского самолета МН17 на Донбассе.

Как известно, недавно Кабинет министров Нидерландов сообщил о решении подать государственный иск против России в Европейский суд по правам человека из-за сбития рейса МН17. ЕСПЧ уже получил иск Кабмина. В Нидерландах заявили, что "этим шагом правительство поддерживает как можно больше индивидуальных жалоб родственников жертв рейса MH17 в ЕСПЧ".

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